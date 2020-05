OL : un second Lyonnais file au Stade Rennais

false

Après Florian Maurice, qui a quitté l’OL pour rejoindre le Stade Rennais, Philippe Bizeul prend le même chemin. Il devient adjoint de Julien Stéphan.

C’est désormais une mode : quitter l’OL et rejoindre le Stade Rennais. Après Florian Maurice, qui a décidé de quitter Lyon et sa cellule recrutement pour devenir directeur sportif du SRFC (non officiel), voici que Philippe Bizeul, qui était entraîneur adjoint de l’équipe réserve de l’OL, prend à son tour la direction de la Bretagne.

L’information a été donnée ce matin par nos confrères du Progrès. Bizeul intégrera donc la staff de Julien Stéphan et remplacera Jean-Marc Kuentz, qui, lui, doit logiquement retrouver le Racing Club de Strasbourg.

A noter, enfin, que Philippe Bizeul a déjà l’expérience du football professionnel, lui qui était l’adjoint de Mickaël Landreau au FC Lorient.