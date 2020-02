OL : une option inattendue pour régler le dernier problème du Mercato ?

true

Ces derniers jours, à chaque fois qu’il était présent devant la presse, Rudi Garcia n’a pas caché son souhait. Le coach de l’OL espérait voir un défenseur central arriver d’ici le 31 janvier. Finalement, aucune option n’a pu être retenue à temps.

En conférence de presse, Rudi Garcia n’en a pas tenu rigueur à ses dirigeants estimant qu’il ne fallait pas recruter pour recruter. Mais seulement faire revenir une recrue de qualité. « Au mercato, on n’allait pas enrôler un joueur moins bon que les solutions de secours quand on « rentre » Kenny Tete et Fernando Marçal dans l’axe. Et cela nous permettra peut-être de voir pour la première fois en équipe professionnelle, Synaly Diomande, Pierre Kalulu ».

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019



Mai Rudi Garcia a aussi évoqué une option surprenante, celle de permettre à Mapou Yanga-Mbiwa de tenter sa chance. « Du coup il revient dans le circuit de la concurrence », a en effet confié le coach lyonnais. « A eux de montrer sur le peu d’entraînement collectif que nous aurons, avec les matches tous les trois jours, que l’on peut compter sur eux si on en a besoin », a estimé Garcia. De quoi permettre à Yanga-Mbiwa de redevenir un joueur haut niveau ?