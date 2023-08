Manchester United - RC Lens, Crystal Palace – OL... où voir les matchs amicaux du week-end

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Si la Ligue 2 reprend ses droits ce samedi et que certains clubs comme l'OM ou encore le PSG ont déjà fini leur campagne de préparation, il reste plusieurs équipes sur le pont ce week-end avec des déplacements de prestige en Angleterre pour le RC Lens et l'OL.

MU – Lens sur beIN 2, l'OL sur Canal+

A 13h45, les Sang et Or défient les Red Devils à Old Trafford. Un match qui sera à suivre sur beIN Sports 2. Pour Lyon, ce sera du côté de Crystal Palace, un autre club de John Textor, que cela va se jouer à 18h30. L'OL sera diffusé sur Canal+ et OL Play.

Ce samedi, l'OGC Nice est sur le pont contre Villarreal (13h30). Tout comme le Stade Rennais à Wolverhampton (13h45), le LOSC à Brentford (17h) et le FC Nantes à Cologne (18h). Ces quatre rencontres ne sont pas diffusés. A l'exception du Gym, qui affronte encore la Fiorentina dimanche (14h), toutes ces équipes jouent le dernier galop de préparation.

