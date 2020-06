FC Nantes, OM, RC Strasbourg : la bataille fait rage pour Pape Gueye !

true

Le milieu de terrain du Havre, Pape Gueye, suscite la convoitise de plusieurs clubs de Ligue 1. Dont l’OM et le FC Nantes.

On ne sait encore dans quel club évoluera le Havrais Pape Gueye la saison prochaine. Seule certitude, de nombreux clubs de Ligue 1 sont à l’affût. Dont l’OM, comme le précisent nos confrères de la Provence, et le FC Nantes. Le joueur, qui s’était engagé avec le club anglais de Watford il y a plusieurs mois, a depuis fait machine arrière et ne souhaite plus traverser la Manche.

Le club anglais exige aujourd’hui la somme de 5 millions d’euros pour lui rendre sa liberté. Le quotidien Ouest France, dans son édition du jour, explique qu’un autre club serait proche d’un accord : le SCO d’Angers. Rajoutant, néanmoins, que le FC Nantes et le RC Strasbourg restaient à l’affût.

Seul avantage pour l’OM, la qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Suffisant ?