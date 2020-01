Granville – OM (0-3) : une victoire inquiétante pour les Marseillais ?

true

Il a fallu attendre le dernier quart d’heure et l’expulsion d’un joueur normand pour que l’OM fasse la différence hier à Caen, contre Granville. Alvaro, Radonjic et Payet ont délivré les Marseillais mais la victoire a été longue à se dessiner. Et sur le plateau de L’Equipe du Soir, Olivier Rouyer a fustigé la performances des actuels dauphins du PSG en L1.

« Je suis terriblement déçu, a commenté l’ancien nancéien. Je me suis ennuyé comme pas possible ! L’OM était sans imagination, sans créativité. Après cette victoires là, on peut avoir des doutes. »



Rouyer a pointé l’arbitrage. « L’expulsion est limite. Des claques, il y en a beaucoup en L1 et elles ne sont pas toutes sanctionnées. Et puis Alvaro aurait dû être expulsé. Strootman a eu une intervention limite aussi. A 1-0, il y a une grosse occasion pour Granville. Heureusement que Pelé la sort ». Ce 11e match sans défaite n’était sans doute pas le plus concluant pour les Phocéens, en effet.