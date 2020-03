LOSC : l’OM déjà prêt à refaire le coup de Lille ?

true

Après sa défaite contre Nantes (1-3), l’OM a confirmé ses difficultés du moment au Vélodrome en se faisant rejoindre par Amiens. Deux points de perdus pour les Phocéens, qui menaient 2-0, et voient revenir le Stade Rennais et le LOSC, dans le rétroviseur. La contre performance tombe d’autant plus mal compte tenu du calendrier de fin de saison puisque l’OM enchaînera, si reprise du championnat il y a, par Montpellier et Paris.

Auteur de 3️⃣2️⃣ buts en 1️⃣ saison à l’OM 🔵⚪️🔥 Bon anniversaire à @didierdrogba qui fête ses 42 ans 🎂 #120AnsdeLegende pic.twitter.com/R786M005F7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 11, 2020

Mais Jonathan MacHardy, le consultant de RMC, se veut confiant. « L’OM est fragile et ce match nul contre Amiens, c’est le symbole de cet OM, a-t-il glissé. Maintenant, ça va être très compliqué parce que c’est Montpellier et Paris. En revanche, face au MHSC, qui est une équipe sympathique et de qualité, c’est typiquement le genre de déplacement où Marseille a tout pour s’imposer. C’est un peu comme le match face au LOSC. L’OM a du mal à faire le jeu. S’ils arrivent à rester solides et à aller très vite devant, ou à miser sur un exploit de Payet, c’est un peu plus dans leurs cordes en ce moment ».