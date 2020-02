LOSC – OM (1-2) : en tribune aussi les Marseillais ont assuré à Lille

true

L’OM a renversé le LOSC hier au stade Pierre Mauroy, sans Dimitri Payet, et après avoir raté un penalty. Avec désormais 11 points d’avance sur le 3e, Rennes, les Marseillais sont plus que jamais de solides dauphins du PSG en L1. Et ils peuvent compter sur des supporters qui ont encore fait fort hier, dans le Nord, comme l’a fait remarquer Carine Galli.

«Il y avait beaucoup de Marseillais dans le stade, a noté la journaliste, envoyée spéciale de La Chaîne L’Equipe hier soir à Lille. Quand Loïc Rémy, on a entendu des sifflets pour son passé de jouer marseillais. Après le premier but, il y avait de l’euphorie sur le terrain mais aussi dans les tribunes. On avait l’impression que l’OM jouait à domicile. Et il y a eu une grosse clameur au coup de sifflet final. »