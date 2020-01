OL, OM : Nemanja Radonjic ne loupe pas Rudi Garcia

true

Un léger tacle glissé. Et l’occasion pour Rudi Garcia, désormais sur le banc de l’OL, de se souvenir de ses années OM. En conférence de presse, cet après-midi, l’attaquant Nemanja Radonjic, arrivé à l’OM sous les ordres de Garcia, s’est en effet attardé sur la très belle période qu’il traverse avec André Villas-Boas. Et de comparer ce qui est comparable, à savoir ses deux saisons sous le maillot olympien.

L’occasion pour lui, aussi, d’adresser un petit tacle glissé à l’ancien entraîneur phocéen, Rudi Garcia.

ɴᴇᴍᴀ 💫 pic.twitter.com/rsqz7g0hDe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 22 janvier 2020

« Je suis extrêmement heureux notamment parce que j’ai beaucoup plus d’occasions de jouer par rapport à la saison dernière. Je suis heureux même si je marque seulement quand j’entre en jeu. Avec le nouvel entraîneur, tout va très, très bien. On parle beaucoup, ce qui me facilite la tâche. En tout cas, c’est plus facile que la saison dernière… »