OM – Amiens (2-1) : furieux et expulsé, Villas-Boas s’excuse et assume ses erreurs tactiques

Dans la course à la Ligue des champions, André Villas-Boas sait bien que tous les points comptent et l’OM vient d’en perdre deux face à Amiens. En prenant deux buts à la 84e et la 95e minute, les Marseillais se sont sabordés.

Après le match, au micro de Canal Plus, André Villas-Boas a pris la responsabilité de ce scénario, estimant avoir fait une erreur dans ses changements. « La faute est pour moi. J’ai fait les changements et on a perdu le contrôle du match. C’est ma responsabilité aujourd’hui », a estimé le coach marseillais.

Par ailleurs, Villas-Boas n’a pu contenir sa colère au coup de sifflet final contre le corps arbitral. Tant et si bien que l’arbitre l’a expulsé a posteriori. Un coup de nerfs que le coach marseillais regrettait déjà quelques minutes après. Même s’il n’exonère pas le corps arbitral de tout. « Il a raison pour la faute sur Valère Germain avant le 2-2, il n’y a pas faute. En revanche sur Sakai (en fin de match) le juge de ligne est là pour l’aider. Mais bon le score est déjà de 2-2. Je m’excuse auprès de l’arbitre pour ma contestation, je n’ai pas raison », a conclu le coach marseillais.