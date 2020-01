OM : André Villas-Boas fait une annonce forte sur son avenir !

true

2e de L1 derrière le PSG, l’OM réalise une belle saison. Le club olympien est bien parti pour finir sur le podium et retrouver la Ligue des champions. André Villas-Boas n’y est pas étranger. Le technicien portugais se révèle être un choix très judicieux. Mais son avenir est incertain. Et ce ne sont pas ses propos, ce mercredi, devant les médias, qui vont rassurer les supporters marseillais.

« Je veux être président de Porto un jour »

« Mon avenir ? Je peux répondre avec franchise, mais je ne peux pas. Je suis un homme du monde, j’ai quitté la Chine pour faire le Dakar, je suis venu ici pour la grandeur du club et pour Andoni. Mon futur est intimement lié à son futur. On a donné une stabilité sportive et à ce club en six mois. J’ai été très bien accueilli en France, je suis heureux ici mais je vois le foot pour vivre des expériences ».

Le Portugais est avide de challenges et il a reconnu avoir des sollicitations… même s’il dit s’en moquer. « Je me fous des propositions. J’ai des contacts avec des clubs comme j’en ai toujours eu. J’ai cinq ans pour finir ma carrière. Je veux faire un Dakar, je veux être président un jour de Porto, je suis comme ça ».