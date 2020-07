OM : Villas-Boas n’est pas emballé à l’idée de rencontrer le Bayern Munich

true

Vendredi après-midi, l’OM défiera le Bayern Munich en Allemagne. Sans détour, André-Villas Boas a parlé d’un match « purement commercial ».

Sa franchise a fait de lui un homme adoré par les supporters de l’OM. Comme à l’accoutumée, André Villas-Boas a été honnête. Vendredi après midi, à 16 heures, l’OM affrontera le Bayern Munich, dans son centre d’entraînement. Une rencontre de gala qui rappelle les grandes heures olympiennes.

Pourtant, André Villas-Boas a envoyé un petit tacle au moment d’évoquer ce match amical. C’est un match purement commercial, il n’est pas dans mon calendrier pour la préparation , a balayé « AVB » avant cette opposition du plus haut niveau possible.

Récent champion d’Allemagne, le Bayern Munich se prépare pour jouer la victoire finale en Ligue des Champions. Les équipiers de Lucas Hernandez et Benjamin Pavard devraient rallier facilement le Final 8 qui se déroulera au Portugal. Lors du huitième de finale aller, à Chelsea, les Allemands étaient en démonstration (victoire 3-0).

De son côté, l’OM reste sur trois rencontres de préparation face à des adversaires modestes : deux victoires face à Pinzgau (5-1, D3 autrichienne) et Heimstetten (6-1, D4 allemande) et une défaite contre le FC DAC (2-1), une équipe de l’élite slovaque. Les Olympiens veulent monter en puissance à un mois du début de la Ligue 1.

Les pensionnaires du Vélodrome se trouvent donc à des encablures de l’état physique de son adversaire du vendredi. D’où l’utilisation du terme « commercial » par le technicien portugais. « On va le jouer sous cet aspect, et une fois ce match fini, on va préparer Montpellier, Nîmes et Stuttgart qui sont les matches qu’on a choisis pour la préparation. » Néanmoins, Villas-Boas a fait une promesse. « Le prochain match contre le Bayern va être dur, mais on doit être prêt. »