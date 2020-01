OM – Angers (0-0) : une stat le prouve, il y avait vraiment de quoi roupiller au Vélodrome !

true

L’OM et le SCO se sont quittés dos à dos vendredi dernier au terme d’un match particulièrement pauvre. Une stat en atteste.

La L1 nous a livré des matches dont elle a le secret ce week-end. Daniel Riolo a confié qu’il s’était endormi devant Nantes-Bordeaux (0-1). Mais au stade Vélodrome, l’OM et Angers ont sans doute fait pire. Au point que des sifflets sont descendus des tribunes, ce qui n’était plus arrivé depuis longtemps à Marseille.

Début d’une semaine à 2 matchs pour nos Olympiens 👊💥 #MondayMotivation pic.twitter.com/xxyheid2pI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 27, 2020



Il faut dire que sans Dimitri Payet, face à des Angevins fidèles à leur réputation d’équipe la plus défensive de L1, les Olympiens ont été d’une rare improductivité.Une stat donnée par Opta l’illustre bien : le 1er tir cadré n’est intervenu qu’après l’heure de jeu. Une première depuis plus d’un an en L1.