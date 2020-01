OM : Mandanda, les retours, l’avenir…Villas-Boas avait des choses à dire

true

Le match nul contre Angers (0-0)

« J’étais satisfait du résultat car c’était une équipe très dangereuse en face. J’avais pensé faire la même chose qu’à aller, mais ce n’est pas possible au Vélodrome. On a perdu deux points sur Lyon et Montpellier, mais ce n’est pas trop mal. »

L’état du groupe

« On a travaillé avec de bonnes attitudes au cours des entrainements. Maintenant, on ne fait rien d’autre que de la récupération. Notre calendrier n’était pas exigeant cette année, donc je pense que physiquement on aura de bonnes réponses. Avec notre effectif court, quand on fait la rotation, on met des joueurs qui ont déjà été titulaires. A part les petits jeunes. »

L’équipe contre Strasbourg

« On a quatre joueurs, dont Mandanda, qui sont frais et qui vont être utilisés. On va donc faire un mix, mais l’équipe alignée sera forte. Strasbourg est en confiance depuis qu’ils ont changé de système pour ce 4-4-2 losange difficile à jouer contre. Ca sera un match difficile pour nous. Il faut faire attention aux centres et à Thomasson que j’apprécie beaucoup. On parle de la coupe comme d’un objectif. On peut commencer à regarder avec le filtre final si on passe Strasbourg. L’équipe se trouve bien sur le plan de la motivation. On pourra plus accélérer le jeu et on retrouve quatre titulaires. »

L’avenir en championnat

« Lyon a de bons résultats avec Garcia. On a perdu deux points sur eux. On doit aller là-bas, on sera mis en difficulté. On verra les trois prochains matchs pour regarder où en on est et regarder qui sont nos concurrents. Tout est imprévisible. »

Dario Benedetto

« Il a joué avec une douleur au tendon d’Achille sur un coup qu’il a pris en première mi-temps. Il était en difficulté à cause de ça. Il a fait une IRM aujourd’hui, il n’a rien. Sincèrement, je le sens très bien. »