OM : après Villas-Boas, un autre problème surgit !

false

A l’OM, il n’est pas que le dossier André Villas-Boas qui est en attente. Plusieurs entraîneurs d’équipes de jeunes ne savent pas si ils seront reconduits.

L’OM est confronté depuis quelques jours à une crise majeure. Entre le déficit économique, le départ de son directeur sportif, Andoni Zubizarreta, l’attente concernant celui, probable, de son entraîneur (André Villas-Boas) et la défiance du vestiaire à l’encontre du président Eyraud, le club olympien navigue à vue.

Et, si l’on en croit le quotidien La Provence, dans son édition du jour, un autre problème demeure de taille : les équipes de jeunes. Du moins ceux qui les entraînent. En effet, et à l’exception de tous ceux arrivés l’été dernier, Philippe Anziani, Maxence Flachez et Stéphane François, tous les coaches des équipes de jeunes sont en fin de contrat au… 30 juin !

Dossier géré par Andoni Zubizarreta

A ce jour, et comme le quotidien marseillais le révèle, « des schémas existent, mais il n’y a aucune décision de prise ». Plutôt logique quand on sait que l’homme désigné pour régler la situation était Andoni Zubizarreta. Ce dernier parti, le problème demeure. Jusqu’à quand ?