OM : deux stats pour mieux mesurer l’ampleur du travail de Villas-Boas

L’OM n’a tiré qu’une seule fois en 1ère période contre Lille, hier, son pire total à la pause dans un match de Ligue 1 depuis le 22 décembre 2018 à Angers (0, 1-1 score final). Mais surtout, l’OM a renversé le LOSC hier au stade Pierre Mauroy, sans Dimitri Payet, et après avoir raté un penalty. Avec désormais 11 points d’avance sur le 3e, Rennes, les Marseillais sont plus que jamais de solides dauphins du PSG en L1.

52 – @OM_Officiel affiche 52 points après 25 matches de Ligue 1 2019/20, son meilleur total à ce stade de la saison au 21e siècle (à égalité avec 2017/18, 4e au final). Dauphin. #LOSCOM pic.twitter.com/tIENWPXZmM — OptaJean (@OptaJean) February 16, 2020

Le travail d’André Villas-Boas paye. Tout le monde le loue. Et deux stats d’Opta l’illustrent parfaitement. L’OM affiche 52 points après 25 matches de Ligue 1 2019/20, son meilleur total à ce stade de la saison au 21e siècle (à égalité avec 2017/18, 4e au final). Et l’OM compte 11 points d’avance sur Rennes après 25 matches de Ligue 1 2019/20, plus gros écart entre le 2e et le 3e à ce stade de la compétition dans un championnat à 20 équipes.