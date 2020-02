OM : Garcia, Villas-Boas, Bleus… Les vérités de Morgan Sanson

false

Dans les colonnes du Parisien, le milieu de l’OM est revenu en longueur sur son retour en forme, l’épisode Garcia et l’arrivée de Villas-Boas. Mais aussi son rêve international. Morceaux choisis.

Le changement de coach capital pour son retour en forme

« L’arrivée du coach a changé beaucoup de choses dans ma tête, ça m’a donné beaucoup plus de liberté et de confiance. Dès le début de la saison, je l’ai senti derrière moi. Je suis reparti sur des bases saines, porté par un nouvel élan. »

Garcia a bien été lâché par son vestiaire

« Rudi a été important dans ma venue. La saison écoulée, il y a pu avoir avec lui une perte de confiance. Consciente ou inconsciente : j’aurais du mal à le dire. Il m’est arrivé parfois d’être bon à l’entraînement et de ne pas jouer. Après je ne vais ressasser le passé. Il y a eu une cassure et ça a influé sur les performances collectives. Garcia lâché par le coach ? Oui »

Villas-Boas a créé des soldats

« Il te dit les choses et tous les joueurs sont derrière lui. On est une vraie équipe de chiens! Les onze défendent comme des dératés. On est prêts à se mettre minables pour remplir l’objectif : la Ligue des champions. »

Les Bleus, un rêve lointain

« Je n’en étais sans doute pas très éloigné. J’ai payé ensuite ma saison en demi-teinte. Depuis plusieurs mois, je suis une trajectoire ascendante. Je me donne les moyens d’être le plus performant possible. Il me reste à acquérir un peu d’expérience du très haut niveau et être davantage efficace. Un milieu à 8 ou 10 buts par saison, ça marque davantage les esprits. L’Euro ? J’y pense, mais c’est loin d’être une obsession. »