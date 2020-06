OM : la réponse de Boudjellal à Boli

true

Intéressé par un rachat de l’OM, Mourad Boudjellal avait été tancé par la légende Basile Boli. Hier, l’ex patron du RCT a tenté de calmer la polémique.

À l’OM, la Canebière tangue depuis vendredi dernier. Mourad Boudjellal a dévoilé son projet de racheter le club olympien à Frank McCourt. L’ancien propriétaire du Rugby Club Toulonnais est porteur d’un projet qui pourrait ramener des moyens venus du Moyen-Orient.

Forcément, la sortie de l’ancien éditeur agite les sphères phocéennes. Basile Boli, ambassadeur de l’OM, a fait une sortie remarquée sur les réseaux sociaux pour tancer « MB » : « Mr Boudjellal. Je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l’OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Papin, Di Meco, Deschamps, Mandanda et Pape, nous avons une histoire. Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l’air de ce club »

Dans un entretien accordé à RMC, Boudjellal a calmé le jeu face à la légende de l’OM. Il ne souhaite pas rentrer en conflit avec Boli : « Qu’est ce que vous voulez que je réponde ? Je respecte l’OM et Basile Boli, il m’a fait sauté en 93, avec sa tête en finale de la Ligue des Champions. La meilleure réponse que je peux apporter c’est de réussir. C’est un monument pour moi, Basile Boli et on ne s’attaque pas à un monument. »

En quête de racheter l’OM, Mourad Boudjellal et ses comparses devraient envoyer une lettre d’intention cette semaine auprès de Frank McCourt. Après, ce sera à l’Américain de faire son choix sur la suite qu’il veut donner à son aventure olympienne.