OM : le coronavirus apporte une bonne nouvelle à Villas-Boas

C’est en rangs serrés que l’OM va entrer dans la dernière ligne droite de la saison pour tenter d’atteindre son objectif Ligue des champions, et André Villas-Boas croise déjà les doigts pour être épargné par les blessures lors de la prochaine trêve internationale, dans deux semaines.

Auteur de 3️⃣2️⃣ buts en 1️⃣ saison à l’OM 🔵⚪️🔥 Bon anniversaire à @didierdrogba qui fête ses 42 ans 🎂 #120AnsdeLegende pic.twitter.com/R786M005F7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 11, 2020

Le Portugais peut dormir tranquille pour Hiroki Sakai. En effet, à cause du Coronavirus, la FIFA et l’AFC ont décidé que les matchs des éliminatoires de la zone asiatique pour la Coupe du Monde 2022 et la Coupe d’Asie 2023 prévus en mars et juin étaient reportés à une date ultérieure. Les discussions sont toujours en cours entre les deux instances pour établir un nouveau calendrier. Japon-Birmanie, et Mongolie-Japon étaient au programme des Nippons.