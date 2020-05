OM : le départ d’André Villas-Boas annoncé sur Twitter ?

false

Dans un tweet à double entrée, le défenseur espagnol de l’OM, Alvaro Gonzalez, affiche son respect à son entraîneur, André Villas-Boas. Un signe ?

Rien, vraiment rien, ne dit à cette heure qu’André Villas-Boas va quitter l’OM. Seule la rumeur, persistante, fait état d’un divorce inéluctable entre le technicien portugais et la direction olympienne. Divorce acté, selon certains, depuis le départ du directeur sportif, Andoni Zubizarreta.

Alors que les médias tentent d’en savoir plus, et que la décision d’AVB se fait attendre, le défenseur Alvaro Gonzalez vient de publier un tweet pour le moins étonnant sur son compte twitter. On voit, au travers d’une vidéo, le défenseur espagnol, au terme d’un match remporté, prendre Villas-Boas dans les bras. Et ce commentaire lapidaire : Respect.

Un message à deux entrées

Cela veut-il dire que Gonzalez affiche déjà son respect à son ancien entraîneur, lui qui avait insisté pour qu’il arrive à l’OM sous forme de prêt ? Ou, plutôt, qu’Alvaro félicite son coach de rester une saison de plus ?

Réponse, sans doute, dans quelques heures…