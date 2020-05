OM : L’Equipe révèle l’échange Eyraud-Villas-Boas de jeudi dernier

false

Selon l’Equipe, le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, aurait signifié à son entraîneur, André Villas-Boas, que le club devait vendre pour 60 millions.

Il va falloir s’y faire. Ecouter et lire une kyrielle d’informations sur l’OM dans les jours qui viennent. Car le club phocéen, pourtant qualifié en Ligue des Champions, connaît une fois encore une crise dont il a le secret. Andoni Zubizarreta est parti, l’entraîneur André Villas-Boas pourrait suivre, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud n’ont pas d’argent et le Mercato s’annonce complexe.

Dans son édition à paraître demain, le quotidien L’Equipe en dit plus sur l’échange qui a eu lieu jeudi dernier entre l’entraîneur portugais et le président marseillais. Et de toute évidence, la priorité n’est pas de recruter mais bel et bien de vendre. Et pour un certain montant.

« Il veut vendre pour 60 millions d’euros. »

Extrait : « Jeudi dernier, quand il rencontre son président avec Zubi, Eyraud annonce la couleur pour ce mercato : il veut vendre pour 60 M€. « Ce n’est plus un projet sportif, c’est devenu de la finance », soupire-t-on dans l’entourage du Portugais. »