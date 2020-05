OM : McCourt brise le silence, le cas Galtier crée des tensions au LOSC

false

Le président de l’OM, Frank McCourt, est sorti du silence dans un texte remis à l’AFP. Gérard Lopez, le président du LOSC, en veut à Christophe Galtier.

L’actualité est brûlante à l’OM. Et à chaque jour, désormais, sa nouvelle information. Après le départ d’Andoni Zubizarreta, jeudi, l’avenir incertain d’André Villas-Boas et la réaction de Jacques-Henri Eyraud, hier, voici que le propriétaire du club, Frank McCourt, vient de faire passer un communiqué à l’Agence France Presse.

Un texte dans lequel le milliardaire US propose à Villas-Boas de prolonger son contrat. Texte dans lequel il dément les rumeurs de vente du club. « Frank McCourt s’est entretenu avec André Villas-Boas et lui a dit qu’il était est parfaitement aligné avec Jacques-Henri Eyraud pour lui proposer de continuer à être le coach de l’OM au-delà du terme de son contrat actuel. Frank McCourt réaffirme à quel point il est pleinement engagé envers l’OM et le projet pour les années à venir ».

« Gérard Lopez est très en colère contre Christophe Galtier »

Par ailleurs, le dossier de l’OM crée également des tensions au LOSC. Si l’on se fie à une information de Téléfoot, le président Gérard Lopez n’aurait pas apprécié, mais alors pas du tout, l’attitude de son entraîneur Christophe Galtier, érigé par Eyraud comme une priorité si Villas-Boas venait à partir. « Gérard Lopez est très en colère contre Christophe Galtier et ses agents, après que ces derniers aient initié des contacts avec Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais. »

On le voit, la situation à l’Olympique de Marseille, déjà intenable, est en train d’avoir des dommages sur d’autres clubs.