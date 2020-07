OM : le projet de rachat d’Ajroudi finalement reporté ?

true

Suite à sa dernière proposition ferme pour racheter l’OM, Mohamed Ajroudi a marqué certains esprits. Rolland Courbis semble vraiment croire à son projet.

Mohamed Ajroudi a tenté le tout pour le tout. L’homme d’affaires franco-tunisien, en publiant une dernière proposition concrète à Frank McCourt pour racheter l’OM, a fait taire quelques détracteurs qui voyaient en lui un simple amuseur de la place publique. Rolland Courbis fait partie de ceux qui trouvent son projet crédible.

Wingate à @MagazineCapital : «Lorsque Deschenaux a cité ces 30 milliards, je ne sais pas s’il évoquait la fortune personnelle de M. Ajroudi ou celle du consortium fédéré par lui. Ajroudi se déplace avec son jet privé et en limousine dans le monde entier. Il est bien entouré » — OManiaque (@OManiaque) July 29, 2020

« Je crois que c’est la dernière étape de ce qu’il se passe depuis quelques semaines, estime l’ancien entraîneur de l’OM au micro de RMC Sport. Avec un certain empressement, il y a eu quelques maladresses sur le plan de la communication, sur l’explication des intentions de ce gars-là. Aujourd’hui il y a deux objectifs: pour Ajroudi, ne pas passer pour un Kachkar (un ex-candidat peu sérieux au rachat de l’OM, ndlr), et pour Mourad (Boudjellal), ne pas passer pour un guignol. Car le repreneur tunisien est tout sauf un Kachkar, et Mourad est tout sauf un guignol. »

Une reprise des discussions dans quelques mois ?

Au-delà du simple théâtre de marionnettes, Ajroudi est-il aujourd’hui en mesure de racheter l’OM ? Courbis mise peut-être plutôt sur une reprise des discussions dans quelques mois. « De l’argent a été versé dans une banque, une proposition a été faite avec une grosse somme, ajoute-t-il. Et si au bout de dix jours McCourt ne veut toujours pas vendre, ce n’est pas grave pour ces gens, ils auront démontré que l’argent existait et que ce n’était pas une mascarade que de vouloir reprendre ce club. Rien n’empêchera non plus de reprendre les discussions dans quelques mois. »