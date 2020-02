OM, LOSC – Mercato : le clan Lihadji annonce la couleur

true

Tout baigne à l’OM, solide dauphin du PSG en L1, et vainqueur dimanche sur la pelouse du LOSC (2-1), sans Dimitri Payet. Une victoire qui place plus que jamais le club phocéen sur la voie royale pour retrouver la Ligue et des champions, et à laquelle le jeune Marley Aké a apporté sa contribution à son entrée en jeu, alors que l’OM était mené. « L’entrée d’Aké a été décisive pour la transformation du résultat », a noté André Villas-Boas.

« Marley, c’est Toifilou Maoulida, Isaac, c’est Angel Di Maria ! », persiflait-on fin novembre, dans l’entourage de Lihadji dixit @laprovence — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) February 18, 2020

Cet accessit, Aké le doit à son travail mais aussi à la situation d’Isaac Lihadji, écarté pour refuser de prolonger son contrat. Un Lihadji pour qui son entourage semble promettre un meilleur avenir qu’à Aké, selon une révélation de Nicolas Flhol, du site FCMarseille. « Marley, c’est Toifilou Maoulida, Isaac, c’est Angel Di Maria ! », persiflait-on fin novembre, dans l’entourage de Lihadji dixit. » C’est le LOSC qui doit se frotter les mains…