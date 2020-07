OM – Mercato : Benedetto affiche sa volonté pour le futur

true

Arrivé l’été dernier en provenance de Boca Juniors, Dario Benedetto sort d’une première saison aboutie à l’OM. Mais, il n’en oublie pas les Xeneizes.

Sur la Canebière, il est le symbole du recrutement réussi de la saison passée. Arrivé l’été dernier à l’OM en provenance de Boca Juniors, Dario Benedetto a mis le public du Vélodrome dans sa poche. L’Argentin a claqué 11 buts en 26 matches de Ligue 1. Ses réalisations ont permis aux Phocéens d’accrocher un ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Elles ont aussi éveillé l’intérêt du Napoli.

Dans un entretien passé, Benedetto s’était exprimé sur son bonheur d’évoluer à Marseille. « Aujourd’hui, je prends du plaisir ici. Je profite du football français. Mon rêve est de jouer la C1. » Son rêve va devenir réel la saison prochaine. Une belle revanche pour le buteur qui a connu un parcours sinueux jusqu’à son arrivée sur le continent européen.

Malgré la folie de l’OM, Benedetto pense à Boca Juniors

À 30 ans, Dario Benedetto savoure son aventure française. Dans une interview pour El Intransigente, le buteur a fait le point sur son avenir. « Boca me manque. Je n’ai aucun problème à le dire. Je passe un bon moment à Marseille. C’est un club incroyable. L’endroit est magnifique. Je vais avoir la possibilité de disputer la Ligue des Champions. Je vais réaliser un de mes rêves. Plus tard, on verra ce qui se passe. »

Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Ciel et Blanc, Benedetto souhaite terminer sa carrière footballistique dans son club de coeur… Boca Juniors. « J’espère avoir la possibilité, à un moment donné, de prendre ma retraite avec le maillot de Boca. C’est ce dont je rêve le plus. Mais, ça ne dépend pas de moi. »