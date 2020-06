OM – Mercato : Eyraud montre la porte à 3 joueurs !

true

Selon La Provence, l’OM souhaiterait se séparer de Kevin Strootman, Valère Germain, et Konstantínos Mítroglou pour alléger la masse salariale.

Sans « Head Of Football », l’OM attaque ce mercato estival timidement. Qualifiés pour la Ligue des Champions, les Phocéens doivent densifier l’effectif d’André Villas-Boas pour bien figurer sur tous les tableaux. Mais, l’OM ne dispose pas d’une grande marge financière. L’heure est plutôt aux économies.

Dans cette optique, trois joueurs sont poussés vers la sortie selon La Provence. Pour le quotidien régional, Kevin Strootman (30 ans, 25 matches en Ligue 1 cette saison) et Valère Germain (30 ans, 25 matches de Ligue 1 pour 2 buts) sont sur la liste des transferts. Selon les dernières informations, l’OM serait prêt à lâcher gratuitement le Hollandais qui représente un gouffre financier (salaire à 500 000€ brut par mois).

Quant à Valère Germain, il dispose d’une petite cote sur le marché des transferts. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont intéressés par ses services dont les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes. Il dispose d’un salaire très confortable à l’OM (300 000€ bruts par mois).

Le troisième larron est un revenant. Prêté cette saison au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou (32 ans) n’est plus en odeur de sainteté à l’OM. L’attaquant grec n’a pas convaincu l’entraîneur André Villas-Boas de lui donner une nouvelle chance. Surtout, le club phocéen veut se débarrasser d’un salaire estimé à 4 M€ brut par an. Du côté de la Canebière, l’heure est aux soldes et au dégraissage massif pour faire peau neuve.