OM – Mercato : le départ de Zubizarreta a déjà une fâcheuse conséquence

Si l’on en croit le quotidien AS, le départ de l’attaquant coréen de Valence, Kang-In Lee, est encore loin d’être acté. Un joueur suivi par l’OM.

Au regard des événements actuels, entre le départ d’Andoni Zubizarreta et celui d’André Villas-Boas, si il se confirme, l’OM ne laisse que peu de place médiatique à son Mercato. Du moins dans le sens des arrivées. Il y a quelques jours, pourtant, une information était sortie selon laquelle le club phocéen s’intéressait à Kang-In Lee, jeune (19 ans) attaquant coréen du FC Valence.

Sous forme de prêt non de transfert sec, les finances de l’OM ne permettant guère une telle issue sur le dossier. Dans sin édition du jour, le quotidien AS en dit plus sur le dossier. Avec, paraît-il, deux options retenues par le club espagnol au sujet de son joueur : soit qu’il demeure dans l’effectif la saison prochaine, soit qu’il parte sous forme de prêt à l’unique condition qu’il prolonge son contrat qui court jusqu’en 2022.

Dossier initié par Zubizarreta

Ce qui est encore loin d’être fait. Par ailleurs, la piste menant à Kang-In Lee avait été travaillée par Andoni Zubizarreta, qui avait usé de son influence en Espagne. Zubi parti, l’OM risque fort de plier face à la concurrence qui s’annonce musclée.