OM – Mercato : le dossier Florian Thauvin fait déjà l’actualité…

L’OM va vite devoir régler le cas Florian Thauvin, libre de tout contrat dans un peu plus d’un an. Le joueur plaît déjà à l’étranger.

L’OM, au même titre que certains clubs français, ne va pas vivre un Mercato d’été serein. Obligés de vendre, afin de réduire le déficit, et soumis à une vraie pression de l’UEFA (fair-play financier), les dirigeants phocéens vont devoir trancher entre les ambitions de demain et la réalité du moment. Et tenter de convaincre leur entraîneur, André Villas-Boas, dans l’idée qu’il peut repartir avec un effectif amputé de quelques joueurs majeurs.

Parmi eux, Florian Thauvin, bien entendu. Qui, comme vous le savez, n’a quasiment pas joué de la saison et sera libre de tout contrat en juin 2021. Que faire désormais pour l’OM ? Le vendre dès cet été ou le prolonger ? La question, en attendant qu’elle trouve une réponse, suscité déjà l’intérêt de quelques clubs européens.

La Roma intéressée ?

Ainsi, et c’est un site peu connu qui l’affirme (pianetamilan), la Roma aurait déjà coché le nom du Marseillais en vue du marché d’été.