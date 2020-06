OM – Mercato : le Stade Brestois en pince pour un minot !

true

Prêté à Sochaux cette saison, Christopher Rocchia (22 ans) ne sait pas s’il va rester à l’OM. Quatre clubs, dont le Stade Brestois, sont intéressés.

Partir pour mieux revenir. Au sortir d’un prêt concluant à Sochaux (22 matches de Ligue 2, 1 but), Chrisopher Rocchia (22 ans) espère avoir tapé dans l’oeil de Villas-Boas. En proie à des difficultés financières, l’OM possède uniquement Jordan Amavi (26 ans) au poste de latéral gauche. Insuffisant pour bien figurer sur plusieurs tableaux la saison prochaine, dont la Ligue des Champions.

Les belles prestations de Rocchia en Ligue 2 ont attiré les intérêts de clubs. Selon FootMercato, le Real Majorque (Espagne), Anderlecht et La Gantoise (Belgique) et le Stade Brestois (Ligue 1) convoitent le joueur formé à l’OM. Sous contrat jusqu’en 2021, l’ancien sochalien est à un tournant de sa jeune carrière.

Une réunion est prévue avec l’OM

Pour conserver Rocchia, le staff technique devra le rassurer sur son temps de jeu et son rôle dans l’effectif. Toujours selon Foot Mercato, une rencontre entre les représentants du joueur et la direction marseillaise est programmée pour clarifier la situation.

Le natif de Marseille a pris goût à engranger du temps de jeu chaque semaine en Ligue 2. Néanmoins, il souhaite donner la priorité à l’OM pour son avenir : « J’ai toujours dit que l’OM serait ma priorité. C’est ma ville, c’est mon club, explique l’intéressé à La Provence. J’ai progressé au niveau de mon jeu et je veux m’imposer. […] Si l’OM veut me garder, c’est pour au minimum être la doublure. Mais, au-delà de ça, j’espère et j’aimerais que le coach me voie comme un concurrent sérieux. […] Il est hors de question pour moi de revenir à Marseille et de jouer en réserve ou de faire trois matches dans la saison. C’est inconcevable, sachant que je me suis bien adapté à la Ligue 2. » Les clubs intéressés par Christopher Rocchia vont devoir patienter un peu plus avant d’éventuellement passer à l’action.