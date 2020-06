OM – Mercato : un concurrent pas cher et très explosif dans les pattes d’Amavi ?

true

Prêté au FC Sochaux ces deux dernières saisons, Christopher Rocchia (22 ans) veut s’imposer dans le couloir gauche de l’OM.

La priorité de l’OM au prochain mercato pourrait-être encore se situer dans le couloir gauche de sa défense ? A priori non, tant Jordan Amavi sort d’une saison honorable et surtout quand on voit la détermination sans faille de Christopher Rocchia à vouloir s’imposer dans son club de cœur. Prêté au FC Sochaux ces deux dernières saisons, le latéral gauche de 22 ans a en effet très envie de convaincre André Villas-Boas de lui donner sa chance la saison prochaine.

« J’ai toujours dit que l’OM serait ma priorité. C’est ma ville, c’est mon club, explique l’intéressé à La Provence. J’ai progressé au niveau de mon jeu et je veux m’imposer. […] Si l’OM veut me garder, c’est pour au minimum être la doublure. Mais, au-delà de ça, j’espère et j’aimerais que le coach me voie comme un concurrent sérieux. […] Il est hors de question pour moi de revenir à Marseille et de jouer en réserve ou de faire trois matches dans la saison. C’est inconcevable, sachant que je me suis bien adapté à la Ligue 2. »

« Si l’OM ne compte pas sur moi, mon choix sera vite fait »

À Sochaux, Rocchia a disputé 22 matches, en a débuté 18 et a inscrit un but. Assez pour mettre la pression à ses dirigeants ? « À l’OM, j’étais avec de grands pros, mais comme je ne faisais pas totalement partie de l’effectif, je me suis relâché. A Sochaux, j’ai évolué avec des gros bosseurs, ça m’a permis de voir ce qui me manquait et je suis plus travailleur. J’aime ça désormais, me lever et aller bosser. Je me suis mis à la diète aussi. Depuis, même en termes de récupération et d’efforts, je me sens beaucoup mieux. Je suis plus explosif, je n’ai plus de gêne, poursuit-il. Ma priorité, bien sûr, c’est l’OM mais si l’OM ne compte pas sur moi, mon choix sera vite fait. Des clubs se sont renseignés à mon sujet, aussi bien en France (Ligue 1 et Ligue 2) qu’à l’étranger (Belgique). »