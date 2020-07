OM – Mercato : Thauvin, la plus belle recrue pour Villas-Boas ?

true

Blessé à une cheville la saison passée, Florian Thauvin arrivera en pleine bourre pour attaquer la saison prochaine. Villas-Boas s’en frotte déjà les mains.

Après Alvaro Gonalez (30 ans, Villarreal), Pape Gueye (21 ans, le Havre), l’OM devrait bientôt finaliser la venue de Leandro Balerdi (21 ans, Dortmund). Le défenseur central argentin devrait arriver sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. Sans de gros moyens et sans « Head of Football », les Phocéens dessinent l’effectif 2020-2021.

Mais les Olympiens ont également récupéré une autre recrue… en interne cette fois-ci ! Blessé pendant une longue partie de la saison dernière, Florian Thauvin (27 ans) est considéré comme un véritable renfort pour André Villas-Boas et ses ouailles. Revanchard, le champion du monde 2018 revient dans d’excellentes dispositions. L’optique de réaliser une grande saison avec l’OM, qui retrouve la Ligue des Champions, et de participer à l’Euro 2020 décuplent son envie.

Affûté, l’offensif a réalisé une passe décisive pour Alvaro lors du succès face aux valeureux Autrichiens de Pinzgau (5-1, amical). Auprès de La Provence, Thauvin, sous contrat jusqu’en 2021 sur la Canebière, s’est confié sur son retour. « Ça fait du bien de revenir et d’être décisif tout de suite. »

L’OM et Villas-Boas heureux du retour de Thauvin

Après cet état de fait, Florian Thauvin a continué son propos. Le gaucher est soulagé de retrouver des sensations. « Je suis content de revenir, de jouer au ballon, de retrouver ma passion et de faire ce que j’aime. Psychologiquement, ça fait énormément de bien. Ce n’est que du plaisir. J’ai des jambes même s’il me reste encore beaucoup de travail. Quand on s’absente aussi longtemps, on a besoin de temps pour revenir. J’ai eu de très bonnes sensations. Je me suis bien senti. Je dois continuer à travailler pour faire beaucoup mieux. »

Maintenant, Thauvin veut regarder vers le futur. « Je suis passé par une période délicate. (…) C’est la première grosse blessure depuis le début de ma carrière. Tout ça est derrière moi. » Avec le retour d’un joueur majeur de l’effectif, André Villas-Boas et l’OM espèrent que l’avenir sera fait de succès. En tout cas, le tacticien portugais se félicite de « la nouvelle dimension » qu’apportera le natif d’Orléans à son équipe. Le retour de l’international français promet !