OM – Mercato : un chouchou d’André Villas-Boas se met sur le marché

En fin de contrat à Shanghaï en décembre, Hulk a annoncé qu’il ne prolongerait pas. Le Brésilien est sur le marché. Une aubaine pour Villas-Boas et l’OM ?

Avec des finances maigres, l’OM va devoir user de malice sur le marché des transferts et vendre des éléments. Qualifiés en Ligue des Champions, les Olympiens doivent densifier leur groupe pour bien figurer la saison prochaine dans toutes les compétitions. André Villas-Boas souhaite s’attacher les services d’un latéral gauche et d’un offensif.

Et une annonce d’un ses chouchous pourrait faire réfléchir le technicien portugais. À 33 ans, Hulk a décidé de stopper son aventure au Shanghai SIPG. Le Brésilien (45 buts en 84 rencontres de Chinese Super League) quittera la Chine en décembre prochain. Il a confié son ressenti pour O Globoesporte. « Mon contrat expire en décembre. Nous avons déjà eu une réunion et j’ai prévenu que je ne prolongerai pas. Depuis, les offres pleuvent. De divers pays. C’est vrai qu’il y a de grands clubs en Europe, qui jouent la Ligue des Champions, et du Brésil aussi. De Chine également. Mais je ne veux plus jouer ici. J’étudie tout, demandant à Dieu pour qu’il m’aide à choisir la meilleure option et d’être bien physiquement. »

Villas-Boas a entraîné Hulk dans trois clubs différents !

L’international brésilien (48 sélections, 11 buts) a notamment brillé à Porto, au Zenit et à Shanghaï sous les ordres d’un certain… André Villas-Boas ! Arrivé en Chine en 2016, Hulk veut désormais penser à un projet qui le rend heureux. «Je ne place pas l’aspect financier en priorité. J’ai besoin de réfléchir simplement à où je serais le plus heureux. Je prends mon temps, je discute avec mes agents. Nous n’avons pas encore décidé. Ce qui est sûr, c’est qu’en décembre, je suis libre. »

Selon ses dires, Hulk est plus en forme que jamais prêt à relever un dernier challenge. « D’ici quelques jours, j’aurai 34 ans et c’est cool de voir que je me sens aujourd’hui très bien physiquement. Je me vois dans la meilleure forme de ma carrière. Il y a un an, j’avais 11% de masse graisseuse. Aujourd’hui, plus que 8%. Je fais davantage attention à moi, je suis plus attentif à mon corps. » Après trois aventures en commun, est-ce qu’André Villas-Boas et Hulk entameront une dernière danse ensemble ? L’opportunité pourrait être belle pour l’OM.