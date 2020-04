OM – Mercato : un départ inattendu pour une manne financière inespérée

true

Bouna Sarr, le défenseur de l’OM, serait selon France Football courtisé par le club espagnol du FC Séville. Une offre sérieuse serait-elle refusable ?

Il va en être ainsi dans les prochaines semaines. Face au lourd déficit financier de l’OM, près de 100 millions d’euros, les rumeurs de transferts au sujet de joueurs considérés comme « bankables » ne vont pas manquer. Et si certains pensaient à Florian Thauvin, Boubacar Kamara, ou même Dimitri Payet, un nouveau nom pourrait apparaître : Bouna Sarr.

En effet, et c’est France Football qui donne l’information, le latéral droit du club phocéen est plus que jamais dans le viseur du FC Séville. Qui, toujours selon le média, l’aurait récemment supervisé à deux reprises, face à Amiens et contre le Nîmes Olympique.

L’OM pourra-t-il résister à une offre alléchante ?

Bouna Sarr dispose encore de deux années de contrat à l’OM et n’a jamais fait part de ses envies d’ailleurs. Mais le club olympien pourra-t-il résister en cas d’offre alléchante ? On en doute…