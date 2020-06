OM – Mercato : un premier joueur fuit le projet Boudjellal !

true

Jamais utilisé cette saison par Villas-Boas, Alexandre Phliponeau (20 ans) souhaite quitter l’OM. Des clubs de Ligue 2 et étrangers sont intéressés.

À l’OM, l’actualité est toujours agitée. Alors que Mourad Boudjellal a secoué le cocotier d’une possible vente du club, les pensionnaires du Stade Vélodrome préparent le mercato. Avec peu de moyens à sa disposition, Jacques-Henri Eyraud cherche à dégraisser son effectif et recruter un « Head Of Football ».

Selon Mohamed Toubache-Ter, un Minot souhaite mettre les voiles. Alexandre Phliponeau a demandé au staff d’André Villas-Boas ne de pas être convoqué pour le stage de préparation. Le jeune milieu défensif formé sur la Canebière veut s’émanciper.

À 20 ans, le natif de Marseille n’a pris part à aucune rencontre chez les professionnels cette saison. Il a passé l’entièreté de son année à évoluer avec la réserve olympienne. Une situation qu’il a déjà connue ses dernières années. Désormais, Phliponeau a envie de voir plus haut. Il a demandé son départ auprès des dirigeants.

Beaucoup de prétendants sont prêts à faire une offre auprès de l’OM

Toujours selon l’insider de Ligue 1, Alexandre Phliponeau est demandé sur le marché des transferts. Des clubs de Ligue 2 ont pris des renseignements sur l’international français moins de 19 ans. Dans l’Hexagone, ces écuries privilégieront un prêt avec option d’achat.

Mais, la situation de Phliponeau interpelle aussi l’étranger. Alavès, le Bétis, Mayence et Leipzig ont pris des renseignements. Ces clubs verraient d’un meilleur oeil un transfert sec. Le jeune homme le sait, il arrive à un moment charnière de sa carrière professionnelle. Il n’a plus de temps à perdre pour faire sa place dans le monde des grands. Malgré un contrat jusqu’en 2022, l’avenir de Phliponeau est bouché à l’OM. Un départ semble inéluctable.