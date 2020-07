OM – Mercato : une pépite est désormais disponible !

true

Selon Super Deporte, Lee Kang In veut partir de Valence. Les dirigeants de l’OM pourraient voir une porte s’ouvrir pour la pépite sud-coréenne.

À l’OM, il faudra se montrer malin pour réaliser un bon marché des transferts. En proie à des difficultés économiques, toujours sans « Head of Football », les Olympiens devront saisir les bonnes opportunités. Dans l’optique de la Ligue des Champions, les Phocéens veulent doubler tous les postes de l’effectif.

La bonne nouvelle du jour pourrait être apportée par le Super Deporte. Le média espagnol annonce que Lee Kang In a demandé à partir. Engagé jusqu’en 2022 à Valence, le Sud-Coréen est déçu par son temps de jeu et ses perspectives d’avenir sur les rives de la Méditerranée.

L’OM avait déjà montré son intérêt à Lee Kang In

L’OM pourrait sauter sur l’occasion pour satisfaire les desiderata de Lee Kang In. Il y a quelques mois, des rumeurs faisaient état d’un intérêt olympien pour le natif d’Incheon (Corée du Sud). À l’époque, l’offensif de 19 ans avait tapé dans l’oeil d’Andoni Zubizarreta. Sans trop de moyens, les pensionnaires du Vélodrome espéraient attirer le meilleur joueur de la coupe du monde moins de 20 ans (2019) en prêt.

Cette saison, le jeune espoir a participé à 20 rencontres toutes compétitions confondues pour un but. Néanmoins, Lee Kang In a été déçu par des promesses non tenues par le board valencian dixit Super Deporte. Selon le média ibérique, la saison passée, la Juventus était passée à l’action pour s’octroyer ce prospect du football mondial.

Ces dernières semaines, Kang In a refusé des approches pour étendre son bail. Un bon signe pour l’OM qui pourrait s’attacher ses services à moindre frais. Aucun doute que Valence ne désirera pas les 80 millions d’euros de sa clause libératoire. À l’heure actuelle, le gauche a une valeur de 13,5 millions d’euros d’après Transfermarkt. Un prix que l’OM devra négocier à la baisse.