OM : Payet, Mercato, Thauvin…Villas-Boas avait des choses à dire

La vie sans Dimitri Payet

« La qualification en Ligue des Champions n’est pas possible sans Dimitri Payet. Il va nous manquer c’est sûr contre Angers, pour son jeu et sa personnalité dans l’équipe. Sans lui, nos résultats ont été moins bons. On a besoin d’un effort de la part de tous pour compenser cette absence. Les rumeurs de transfert ? On a une relation spéciale. Ce qui est sorti dans L’Equipe aujourd’hui, je ne sais pas si c’est vrai, mais il faut être prêt si ça se passe. Mais je ne pense pas que ça va se passer. »

Le retour de Thauvin

« Thauvin on reste sur la même chose, vers la fin du mois il reprendra l’entrainement. Amavi a pris un coup lors du dernier match, il est toujours gêné, mais il pourra tenir sa place. Pour la course c’est fin janvier, début février pour l’entrainement, et les premières minutes pour le match contre Nantes. Il sera à 100% début mars. En tout cas c’est le plan. Là il va voir son chirurgien le 30 qui lui donnera le OK final. »

Angers

« Au Vélodrome on veut jouer au ballon, on se trouve bien avec les supporters, on crée une ambiance spéciale. On doit avoir plus de possession et d’autorité avec le ballon. Angers va nous attendre. On a notre philosophie, j’espère qu’on imposera notre jeu. »

Les cartons jaunes

« Cette statistique est lourde pour nous. Cela m’inquiète un peu car cela date depuis trois saisons. On doit faire attention à la gestion du carton. Je ne veux pas entrer dans ce type de conflit en critiquant les arbitres… »

Villas-Boas sur les concurrents de l’OM : « Rennes a une stabilité et une régularité. Lyon a été bien repris avec Rudi Garcia. On doit encore jouer Lille chez eux. Les quatre matchs qu’on va enchainer sont très importants »

Le Mercato

« J’ai envie que ça se finisse. Cela reste toujours dans les airs, ça sort des rumeurs, les agents sont en mouvement et l’argent aussi. Après janvier, il restera encore le marché turc et le Russe. Mais sauf mauvaise surprise, je n’attends rien. »

La brouille avec Eyraud

« On a parlé, on a essayé de calmer les choses. Le plus important, c’est le futur de l’OM. On va améliorer notre communication entre nous. Il m’a rassuré sur Andoni, c’est important pour moi. On a clarifié les choses. »

Propos retranscrits par le compte twitter du Phocéen