OM : pertes abyssales, DNCG et menace de rétrogradation ?

Selon Louis Acariès, passé par l’OM il y a des années, la situation financière du club est inquiétante. Il y aurait risque de rétrogradation.

Ca va vite à Marseille. Toujours vite, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer l’OM et sa tumultueuse gestion. Alors que l’équipe première, dirigée par André Villas-Boas, reste une championnat abouti, et une 2e place en L1, le club, lui, doit faire face à des pertes financières massives. Dans le collimateur de l’UEFA et même de la DNCG, si l’on en croit Louis Acariès, ancien boxeur passé par l’OM lors de la présidence de Robert Louis-Dreyfus.

Dans des propos accordés à footballclubdemarseille, Acariès y va gaiement. Et prévient que l’OM pourrait être rétrogradé par la DNCG en fin de saison. Une situation qui ne s’arrange pas, bien entendu, avec l’épidémie du coronavirus.

« Mais si on applique la loi, si McCourt ne paye pas, l’OM doit être rétrogradé. »

« La DNCG accepte les dettes de certains clubs pour ne pas casser ce championnat. Rétrograder un club comme l’OM, ce n’est pas rien. Je ne suis pas sûr que McCourt injecte encore de l’argent, et si il en met pas, il va le chercher où l’argent Eyraud ? Il faut bien comprendre que le problème là, à l’OM, il est urgent, et c’est très grave ! Il faut que McCourt et Eyraud réparent tout ça pour éviter une rétrogradation. Ce serait un désastre. La DNCG va peut être se montrer plus indulgent avec le coronavirus.

Mais si on applique la loi, si McCourt ne paye pas, l’OM doit être rétrogradé. Ils sont donc obligés de trouver de l’argent. Je ne sais pas où, ni comment, peut-être avec un nouvel acquéreur, mais aujourd’hui je ne sais pas qui pourrait acheter le club avec ce qui se passe dans le football au niveau mondial… »