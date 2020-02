OM : Sanson garde un goût amer des incidents entre supporters avant l’ASSE

true

Comme cela a déjà été relayé depuis mercredi, des incidents opposant des supporters de l’ASSE à ceux de l’OM, aux abords de Geoffroy-Guichard, ont amené les autorités à prendre une décision radicale. Les supporters marseillais ont en effet été invités à retourner directement sur Marseille, sans assister au match.

Un épisode forcément particulier et déstabilisant à vivre pour les joueurs marseillais. Car les hommes d’André Villas-Boas, qui s’attendaient à avoir le soutien de leurs supporters, ont joué devant un parcage visiteurs vide.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

En conférence de presse, ce vendredi, Morgan Sanson est revenu sur cette épisode. Non sans pointer du doigt la Ligue qui ne l’aurait pas joué franc jeu pour que les joueurs de l’OM débutent la rencontre. « Déjà, on est arrivé dans le tunnel en se demandant ce qu’il se passait, car on a senti que les gaz lacrymogènes étaient sortis. Donc on s’est dit que quelque chose n’allait pas. Ensuite dans le tunnel, on a eu la directive du président de ne pas rentrer sur le terrain, car les supporters n’étaient pas dans le stade. Chose plutôt logique et bien de la part du président. Puis on a eu une info de la part des instances, des délégués, qui nous ont dit qu’on pouvait rentrer et que les supporters entreraient quelques secondes après le coup d’envoi. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé et on a un peu l’impression de s’être fait berner, et les supporters aussi. En plus de ça, il y a eu de graves incidents, les supporters ne sont pas rentrés dans le stade. Ce sont des choses assez rares. On est content d’avoir gagné pour eux, et on espère que dans notre stade on arrivera à leur donner du spectacle ce week-end », a expliqué Sanson dans des propos relayés par le Phocéen.