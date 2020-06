OM, Stade Rennais – Mercato : la grosse mise au point de Niang sur son avenir

true

Courtisé par l’OM, M’Baye Niang (25 ans) s’est exprimé avec franchise sur RMC. L’attaquant du Stade Rennais indique qu’il n’est pas en froid avec son club.

Annoncé à l’OM, M’Baye Niang (25 ans) est toujours un joueur du Stade Rennais. L’attaquant voit circuler beaucoup de rumeurs concernant son avenir. Ces derniers jours, une offre du Qatar serait arrivé sur le bureau des dirigeants bretons. Sur RMC, le Sénégalais a tenu à s’exprimer avec une grande franchise : « Je n’ai pas envie de rentrer dans toutes ces discussions de l’OM ou pas l’OM. La seule chose qui est vraie aujourd’hui est que M’Baye a des agents. Grégory Gelabert s’occupe de ça. J’ai envie de prendre du plaisir, de ‘kiffer’ mon football. Tout ce qui se raconte à côté, ce qui n’est pas sorti de ma bouche ou de mon entourage, pour moi ça n’a aucune valeur. »

Sous contrat jusqu’en 2023 en Bretagne, Niang n’est pas opposé à jouer la Ligue des Champions avec son club actuel : « Ça fait deux ans qu’on se bat pour ça. On a réussi quelque chose d’exceptionnel. Et comme je l’ai dit, je suis un joueur du Stade Rennais. Je vais reprendre avec le Stade Rennais. Et je serai très heureux si jamais je devais rester au Stade Rennais cette saison. »

Niang à l’OM ? Il s’énerve du buzz généré par les rumeurs

Agacé par le « buzz » inhérent à son éventuel transfert à l’OM, l’attaquant a brouillé les cartes concernant son futur. Pourtant, il s’était dit très intéressé par le projet marseillais dans un entretien accordé au Canal Football Club : ‘Très sincèrement, aujourd’hui, je ne sais pas de ce que l’avenir est fait. Mais la seule chose que je peux dire, c’est je veux prendre du plaisir, jouer au football. »

Pour finir, M’Baye Niang a certifié qu’il allait avoir une discussion avec les dirigeants du Stade Rennais. Pour lui, un bras de fer ne s’imposera pas malgré d’insistantes rumeurs de mauvaise entente avec le coach Julien Stéphan : « Dans la vie, il faut trouver des solutions. Après, je vais faire part de mon envie. Je n’ai pas besoin de parler en public tous les jours, tous les matins, voir mon nom dans les journaux, et en plus des trucs qui sont à 90% faux! C’est ça le pire! À la rigueur, si c’était vrai, je ne pourrais rien dire. Mais tout est faux. Il y a beaucoup de choses fausses. Le Stade Rennais, c’est mon club. je fais les choses comme il se doit, pour que tout le monde soit content et fasse les choses dans le respect. » À l’heure actuelle, le Stade Rennais serait enclin à laisser partir son avant-centre pour 20M€. Une somme dont ne dispose pas l’OM à l’heure actuelle.