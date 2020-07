OM, Stade Rennais – Mercato : Niang a surpris un marseillais

true

Courtisé par l’OM, M’Baye Niang (25 ans) a surpris Alvaro Gonzalez (30 ans). Le néo-Marseillais s’est confié sur le niveau de la Ligue 1.

Sans beaucoup de moyens à disposition, l’OM s’est déjà montré actif dans ce mercato estival. Malins, les Phocéens ont officialisé Pape Gueye. Le milieu défensif était libre au 30 juin après son départ du Havre. Avec la volonté de doubler tous les postes, André Villas-Boas a réclamé les arrivées d’un défenseur central, avec dans le viseur Balerdi et Todibo, et d’un joueur offensif.

Pour dynamiter l’attaque et accompagné Benedetto, l’organigramme marseillais a jeté son dévolu sur M’Baye Niang. À 25 ans, le buteur du Stade Rennais a réalisé la plus belle saison de sa carrière avec 10 buts et 2 passes décisives en 26 matches de Ligue 1.

Sous contrat jusqu’en 2023 en Bretagne, le Sénégalais avait fait part de ses envies d’ailleurs à la presse. Les pensionnaires du Vélodrome tenaient la corde pour accueillir Niang. Problème, le Stade Rennais réclame une somme avoisinant 20 millions d’euros. À l’heure actuelle, ce montant est incompatible avec les finances ciel et blanc.

À l’OM, Alvaro Gonzalez a été impressionné par plusieurs attaquants de Ligue 1 dont… Niang !

Forcé de vendre dans les prochaines semaines, l’OM pourrait bien relancer le dossier menant à M’Baye Niang. En tout, Alvaro Gonzalez a validé le profil du joueur formé au SM Caen. Dans un entretien accordé à l’Equipe, le défenseur espagnol a évoqué les joueurs qui l’avaient impressionné en championnat : « Beaucoup (n.d.l.r : à la question de savoir s’il avait été étonné par certains joueurs) ! Rien qu’ici, il y a Bouba Kamara, par exemple. Et aussi Ben Yedder, Slimani, M’Baye Niang, Denis Bouanga. »

L’ancien défenseur de Villarreal s’est engagé jusqu’en 2023 sur les bords de la Canebière. Taulier de l’axe central marseillais, Alvaro Gonzalez a apprécié sa première saison dans le championnat de France : « La France figure parmi les Championnats européens de très haut niveau. Il suffit de voir les clubs en Ligue des champions, le PSG, Lyon qui a battu la Juve… Dire que la Ligue 1 n’est pas de haut niveau est faux. Oui, c’est une Ligue physique. Les joueurs vont très vite. Ils aiment courir dans les espaces. En Espagnen on est davantage sur des passes courtes, des joueurs plus techniques. Ce sont deux styles différents, mais tous deux très respectables. Et derrière les gros clubs, le niveau est à peu près égal en France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne ou en Italie. » La saison prochaine, l’OM, qualifié en LDC, tentera d’imiter la performance du PSG et OL qui sont parvenus à sortir des poules de la coupe aux grandes oreilles.