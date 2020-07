OM, Stade Rennais, OL – Mercato : Balerdi arrive à Marseille !

true

Selon Mohamed Bouhafsi, journaliste chez RMC, Leandro Balerdi (21 ans, Borussia Dortmund) va passer sa visite médicale pour s’engager avec l’OM.

Après Alvaro Gonzalez et Pape Gueye, l’OM va accueillir Leandro Balerdi. La piste était chaude depuis plusieurs jours sur la Canebière, elle va bientôt être finalisée. Selon Mohamed Bouhafsi, journaliste chez RMC, l’Argentin est arrivé à Marseille pour passer sa visite médicale.

À 21 ans, le défenseur central va tenter de relancer sa carrière du côté de Vélodrome. Après avoir consenti à investir 15 millions d’euros, le Borussia Dortmund a accepté de prêter Balerdi, sous contrat jusqu’en 2024 en Allemagne, à l’OM pour la saison. Le prêt est assorti d’une option d’achat de 14 millions d’euros.

Toujours dixit Bouhafsi, Balerdi a pris des renseignements auprès de Dario Benedetto avant de valider son arrivée dans le club olympien. Le canonnier phocéen lui a parlé de la grande ferveur du stade Vélodrome pour convaincre son compatriote. Tous les deux ont évolué sous les couleurs de Boca Juniors.

Ces derniers jours, André Villas-Boas s’était publiquement agacé de la lenteur des négociations. Ces derniers jours, le Stade Rennais et l’OL avait pris des renseignements. Balerdi était la priorité du tacticien portugais pour renforcer son axe central.

La venue du natif de Villa Mercedes (Argentine) devrait sceller l’avenir de quelques éléments de l’effectif. Pour combler le déficit, l’OM doit vendre pour 60 millions d’euros. Boubacar Kamara (20 ans) et Duja Caleta-Car (23 ans), sous contrat jusqu’au 2022 et 2023, sont sur le départ. L’Angleterre fait les yeux doux aux deux défenseurs centraux. Même sans « Head of Football », Marseille parvient à anticiper les départs de cadres.