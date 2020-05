OM : supporter, collectionneur, un défenseur belge déclare sa flamme

false

Le défenseur et capitaine de Genk, Sébastien Dewaest, a une passion en dehors des terrains : l’OM. Et ce n’est pas qu’un simple passe-temps…

Pas évident que les supporters de l’OM connaissent son existence. Ce qui, de toute évidence, n’est pas le cas du défenseur et capitaine de Genk, Sébastien Dewaest. Car ce dernier, qui s’est exprimé au cours des dernières heures lors d’un live Instagram pour RTL Sport, est un admirateur invétéré du club phocéen et de ses supporters.

La preuve ? Ses propos retranscrits par le quotidien régional marseillais, La Provence. Attention, gros fan.

« J’ai entre 30 et 40 maillots de l’équipe, même ceux des années 90 ! J’ai acheté une maquette du Stade Vélodrome, je l’ai reçue ce matin ! Je suis fan de ce club depuis que je suis tout petit. Je regardais les matchs à la TV à l’époque sur Canal+ et ce sont les supporters qui m’ont fait aimer le foot et l’OM. »

Si les dirigeants marseillais cherchent un défenseur….