OM : Thauvin annonce une belle nouvelle avant son retour sur les terrains

Depuis de longues semaines, l’incertitude plane autour du grand retour de Florian Thauvin. L’ailier de l’OM, pas totalement remis de sa blessure à la cheville, retarde de plus en plus son retour. Le mois de mars est désormais évoqué.

Cela laisse au moins tout le temps à l’attaquant champion du monde de se consacrer à son autre projet d’envergure : la naissance de son premier enfant. Il y a quelques mois, Florian Thauvin avait annoncé ce bel événement à venir. Depuis ce jeudi, le belle nouvelle est tombée.

Sur les réseaux sociaux, l’attaquant marseillais a annoncé la naissance d’un petit garçon du nom d’Alessio. L’occasion également de rendre un bel hommage à la maman qui, visiblement, se porte bien. « J’ai l’honneur de vous annoncer la naissance de notre fils Alessio. Je suis comblé d’amour et entouré d’une famille formidable. Je suis tellement heureux de t’avoir auprès de moi pour pouvoir te couvrir d’amour. Merci à ma femme que j’aime qui m’a fait le plus beau cadeau du monde. Une femme formidable qui m’aide à avancer et affronter chaque étape. Nous sommes désormais trois et unis pour la vie. Que dieu nous préserve. Je vous aime », a publié Thauvin.