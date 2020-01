OM : un accord à tous les étages du club sur la gestion du Mercato hivernal

true

Forcément, quand un Mercato ouvre ses portes, un grand club comme l’OM ne peut pas échapper à différentes rumeurs. Ces derniers jours, c’est Morgan Sanson qui a été concerné, avec des annonces venant d’Allemagne annonçant que le club phocéen souhaitait son départ pour le Hertha Berlin.

Une information vite démentie, ce qu’a ensuite confirmé le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi. « Le dossier Morgan Sanson symbolise le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille. Depuis quelques heures, la presse allemande s’enflamme sur un intérêt du Hertha Berlin pour Morgan Sanson, indiquant que l’OM a proposé le joueur. Ce que je peux dire c’est que c’est totalement faux : il n’y a aucun contact entre Marseille et le Hertha Berlin pour Sanson car l’OM ne veut pas se séparer du joueur. »

Le journaliste détaille ensuite la stratégie du club pour ce Mercato. Et des dirigeants aux joueurs en passant par l’entraîneur, il semble que le consensus soit clair. Personne ne veut entendre parler d’un départ. « Le constat des dirigeants, c’est que la situation est très délicate financièrement avec les contraintes du fair-play financier mais Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ne veulent pas perturber la stabilité de cet effectif par peur de mauvais résultats dans la course au podium et à la Ligue des champions. De plus, les joueurs ne veulent pas quitter Marseille dans cette période où tout va très bien », a révélé le journaliste. Ce qui va forcément ravir un André Villas-Boas qui souhaite depuis des semaines que son effectif reste inchangé.