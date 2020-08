OM : un nouveau cas de Covid-19 frappe le club, Villas-Boas tire la sonnette d’alarme

true

Déjà affecté par trois cas positifs au Covid-19, l’OM en compte un de plus cette semaine. André Villas-Boas semble avoir raison de tirer la sonnette d’alarme.

Les membres de la commission Covid de la LFP ont conseillé le report du match entre l’OM et l’ASSE, programmé vendredi à l’Orange Vélodrome en ouverture du championnat. Cette recommandation des sages fera-t-elle jurisprudence ? On peut se poser la question en rappelant que l’OM a été concerné par quatre cas : Jordan Amavi, Steve Mandanda, Maxime Lopez et Valentin Rongier.

Cet été, la pandémie de coronavirus ne semble plus vouloir quitter le club phocéen, où plusieurs salariés du bâtiment administratif et des membres du centre de formation avaient déjà été touchés avant le groupe pro. Ce n’est sans doute pas encore terminé. Dans son édition du jour, La Provence affirme qu’un entraîneur d’une équipe de jeunes du centre de formation de l’OM a aussi été testé positif.

Un entraîneur de jeunes touché par le Covid-19

Ce nouveau cas pourrait avoir des répercussions au niveau du fonctionnement de l’ensemble de la pouponnière marseillaise. André Villas-Boas a tiré la sonnette d’alarme. « Malheureusement, nous vivons cette semaine entre une certaine anxiété et des mauvaises nouvelles, a-t-il expliqué. La pandémie qui, obstinément, continue de faire peur et d’affecter tant de familles a fini par frapper à notre porte également. Pour nous, c’est le moment de la prévention et de l’attention (…) Aux joueurs infectés et à tout le groupe, je tiens à vous souhaiter force et courage.. »