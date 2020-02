OM : une surprenante condition pour faire rester André Villas-Boas

true

C’est LA question que se poseront les amoureux de l’OM dans les prochaines semaines : l’entraîneur André Villas-Boas va-t-il poursuivre sa tâche au sein du club phocéen ?

Nombreux sont ceux qui croient déjà détenir un élément de réponse. Et tout aussi nombreux sont ceux qui estiment que le Portugais ne restera pas à Marseille sans un effectif digne de ce nom pour participer, en cas de qualification bien entendu, à la Ligue des Champions. Eric Di Meco, lui, a le mérite de bien connaître l’OM, pour y avoir joué, et de ne pas sortir des dizaines d’âneries par semaine comme bon nombre de consultants.

« Un Vélodrome plein avec de l’ambiance, c’est ce qui peut pousser Villas-Boas à rester »

Et selon l’ancien latéral gauche, champion d’Europe 1993, Villas-Boas pourrait rester en fonction de l’attitude des…supporters. Extrait : « Il peut partir à n’importe quel moment de l’OM s’il n’est pas d’accord avec les dirigeants, on le sait. Par contre, il y a des gens qui peuvent inverser la tendance c’est les supporters, car ce qu’il est en train de vivre cette année en faisait progresser son groupe et en créant un réel engouement. Un Vélodrome plein avec de l’ambiance, c’est ce qui peut pousser Villas-Boas à rester. Quand tu passes dans ce club-là, tu ne peux pas l’oublier. Il est capable de replonger une année et de faire progresser cette équipe au niveau européen. »