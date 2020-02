OM : Villas-Boas n’est pas le seul à être épaté par Mandanda

true

Steve Mandanda était tellement en difficulté que l’OM lui cherchait un remplaçant la saison passée. Mais l’ancien havrais a fait ce qu’il fallait pour revenir au top et à 34 ans, il réalise une saison remarquable avec le club phocéen, dauphin du PSG en L1 et bien parti pour retrouver la Ligue des champions.

13 – Marseille est invaincu lors de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (10 victoires, 3 nuls), sa meilleure série sur un même exercice dans l’élite depuis février-mai 2010 (15). Décennie. @OM_Officiel pic.twitter.com/ePFdGMFF4E — OptaJean (@OptaJean) February 8, 2020

Mandanda n’a concédé de but sur aucun des 12 derniers tirs cadrés subis en Ligue 1. Il affiche 75% de tirs arrêtés dans l’élite cette saison, soit son meilleur ratio sur un exercice depuis ses débuts en 2007/08, et reste sur 11 matches sans but. « Je le mets au même niveau que Helton lors de notre saison à quatre titres avec Porto. Le nombre d’arrêts décisifs qu’il a fait cette saison, c’est incroyable », a commenté André Villas-Boas ce lundi.

Sur La Chaîne L’Equipe, Jérôme Alonzo, l’ancien gardien de l’OM, a expliqué ce renouveau. « Il est toujours bien placé, il est affuté et c’est un compétiteur hors pair. Il a une revanche à prendre sur lui-même. Son retour au premier plan est une bonne nouvelle pour l’OM et pour l’équipe de France. »