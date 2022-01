Monaco sur un ex de Nice, Maja plait en L1, Lopez se lâche à Bordeaux, l'après Bernardoni se prépare à Angers

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Clément veut récupérer Nsoki (ex-PSG et Nice) à Monaco

Monaco se prépare à un éventuel départ de Benoît Badiashile (dans le viseur de West Ham et Newcastle). Selon Foot Mercato, un ancien Aiglon plait beaucoup au club princier : Stanley Nsoki (22 ans). Transféré l'été dernier au Club Brugge (où il était dirigé par le nouveau coach monégasque Philippe Clément!) et sous contrat jusqu'en juin 2025, l'ancien Titi parisien pourrait faire l'objet d'une offre.

... Et fait prolonger un compatriote

Promesse de l'AS Monaco et grand Espoirs belge, Eliot Matazo (milieu défensif, 19 ans) a prolongé son bail jusqu'en juin 2026 ce matin :

📲 Vous avez reçu un nouveau message d'Eliot…



✍🏼 #Matazo2026 pic.twitter.com/TzFawmUsjH — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 13, 2022

Girondins : Petkovic, les lofteurs, le Mercato... Lopez a réponse à tout

Outre le passage sur Laurent Koscielny qui avait déjà fuité hier, Gérard Lopez s'est longuement exprimé à Sud-Ouest. Les meilleurs morceaux :

L'avenir du coach Vladimir Petkovic

« Je fonctionne de la façon suivante : commencer à parler d'un ultimatum pour un coach, ça revient à attendre quelques semaines pour le virer. Ce n'est pas du tout le cas ici. Le projet n'est pas sur une demi-saison, une saison ou même deux. Ça ne sert à rien de changer pour avoir un effet d'annonce. Ce serait une réponse d'équipe qui joue à court terme, habituée à faire l'ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2. Un club avec un projet à long terme ne répond pas de cette manière. Il faut être un peu plus réfléchi ».

Les lofteurs au cas par cas

« Dans le cas de Mehdi (Zerkane), c'est un genre de sanction pour un problème de comportement. Dans le cas de Paul (Baysse), c'est plus un choix sportif. Je crois qu'il en est à ses troisièmes croisés, donc il s'agit plus de se demander ce qu'il peut encore apporter à l'équipe (…) Otavio a déjà décidé de partir. On avait deux offres, une d'Arabie Saoudite et une autre du Brésil pour qu'il puisse partir en janvier, il a décidé de signer ailleurs. Kalu et Maja ? On sait qu'on a un effectif trop large, qui est compliqué à gérer, surtout dans le domaine offensif ».

Les besoins du Mercato

« Renforcer la défense centrale et le milieu de terrain défensif. Soit deux ou trois joueurs. Aura-t-on les moyens ? Il y a des achats, des prêts... Mais on arrivera à faire ce qu'on veut faire tout en restant dans les clous de la DNCG. En défense centrale, la priorité ne dépend pas d'éventuelles ventes ».

L'arrivée d'un nouvel investisseur

« On a été approché par 4 ou 5 groupes, j'ai discuté avec 2 ou 3. Je ne sais pas si c'est le bon moment. Je ne me suis pas caché, à un moment donné, qu'il serait bien de faire venir un autre partenaire mais ce n'est pas une nécessité à l'heure actuelle. J'ai lu ce matin que j'étais en discussion avec des groupes anglais, ce n'est pas vrai. Si on a été approchés, ce n'est certainement pas par des groupes anglais ».

Elis et Coupet, sujets tabous

On apprend également que Gérard Lopez n'a pas souhaité s'exprimer sur la levée de l'option d'achat d'Alberth Elis (qui appartient toujours à Boavista et dispose d'une OA à 6 M€) ni sur la rumeur d'un arrivée de Grégory Coupe (Dijon) comme entraîneur des gardiens.

Nice récupère ses Covidés contre Nantes

Privé du match opposant l'OGC Nice à Brest (3-0) dimanche dernier car positifs au Covid-19, Melvin Bard, Jordan Amavi et Clavin Stengs figureront probablement dans le groupe de Christophe Galtier ce vendredi (21h) face à Nantes.

Brest a tenté Maja (Bordeaux) et vise un joueur de l'Inter Milan

En quête d'un attaquant cet hiver, le Stade Brestois aurait tenté de se faire prêter Josh Maja (Girondins, 23 ans) selon Le Télégramme. L'approche armoricaine aurait cependant été repoussée par Bordeaux qui réclame entre 4 et 5 M€ pour le transfert, une somme inaccessible pour le SB29. La presse italienne évoque de son côté des discussions en cours pour le prêt du jeune attaquant de l'Inter Milan Martin Satriano (20 ans). Une piste également évoqué du côté de Cagliari.

SCO Angers : Yahia Fofana (Le Havre) visé pour l'après-Bernardoni ?

Paul Bernardoni prêté à l'ASSE jusqu'en juin prochain et probablement en partance ensuite, le SCO Angers anticipe déjà l'avenir. En quête des bonnes opportunités, le club du Maine-et-Loire se serait positionné sur le gardien du Havre Yahia Fofana (21 ans), libre au 30 juin prochain. Sur le dossier du portier du HAC, Angers doit cependant faire face à une grosse concurrence avec notamment la Fiorentina.

MHSC : Wahi vers la prolongation

Confirmant ses bonnes dispositions cette saison (19 apparitions, 4 buts), Elye Wahi (19 ans) pourrait rapidement prolonger au Montpellier Hérault. D'après le journaliste de France Bleu Bertrand Queneutte, qui a évoqué mercredi soir le sujet sur Twitter, les discussions avancent favorablement pour faire rempiler l'ancien Caennais au delà de son présent contrat jusqu'en juin 2023. Malgré les sollicitations extérieures, il y aurait une volonté des deux camps de parvenir à un accord rapide.

ESTAC : Abdu Conté soufflé à Metz pour compenser un flop de l'OL !

Piste prioritaire du FC Metz, Abdu Conté (Moreirense, 23 ans) a finalement rejoint l'ESTAC jusqu'en 2026. Dans L'Est Eclair, on apprend que ce transfert, impulsé par le City Group, a pour but de compenser les échecs du recrutement dans le secteur et notamment le prêt peu concluant de Youssouf Koné (OL). Le nouveau coach Bruno Irles souhaitait un autre joueur à gauche de la défense alors que Yasser Larouci est trop souvent blessé pour être compétitif.