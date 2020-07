AS Monaco : Niko Kovac est le nouvel entraîneur

false

L’AS Monaco a une fois encore changé d’entraîneur. Exit Roberto Moreno et place à l’ancien technicien du Bayern Munidh, Niko Kovac.

Le week-end dernier a été assez agité du côté du Rocher. Samedi 18 juillet, le journal l’Equipe annonçait le départ de l’entraineur de l’AS Monaco Roberto Moreno. Quelques heures plus tard, l’information était confirmée par les dirigeants du club. Dans la foulée, un nouvel entraineur était nommé avec l’ex coach du Bayern Munich : le Croate Niko Kovac.

Les choses sont donc allées très vite. Les dirigeants de l’AS Monaco ont donc officialisé le dimanche 19 juillet le recrutement de Niko Kovac, comme nouvel entraineur. Niko Kovac était sans club depuis la fin de son contrat, fin 2019, avec le club allemand du Bayern de Munich. Le coach croate s’est engagé avec le club du Rocher pour trois saisons avec une année supplémentaire en option.

L’ancien technicien du Bayern Munich arrive dans la principauté avec sa garde rapprochée, c’est-à-dire son frère Robert et deux autres collaborateurs. Dans les prochains jours, un entraineur des gardiens complètera l’équipe. Pas de round d’observation pour Niko Kovac puisque les Monégasques ont affronté, hier, le Standard de Liège, en match amical (défaite 2-1). L’occasion pour les joueurs de faire les premiers réglages et pour l’entraineur de découvrir son effectif.

Paul Mitchell, le directeur sportif de l’AS Monaco s’est félicité de ce recrutement : « Niko Kovac a une grande expérience du plus haut niveau en tant qu’ancien joueur et entraîneur. Il a montré ses capacités à gagner avec le club du Bayern Munich ». Il faut dire que le Bayern de Munich possède l’un des plus beaux palmarès européens. Monaco met la main sur la main sur un entraineur de standing. Par le passé, Niko Kovac a aussi été l’entraineur de Francfort. Il a beaucoup travaillé pour redresser le club et il y est parvenu. En effet, Francfort a réussi à se qualifier pour une compétition européenne et a fait un beau parcours en coupe nationale, atteignant par deux fois la finale. Sur le CV de Niko Kovac, qui est très fourni, il y a aussi la sélection nationale croate dont il s’est occupé plusieurs années. Il a permis la qualification de la sélection en coupe du Monde.

Un entraineur expérimenté et ambitieux

L’AS Monaco a publié un communiqué de presse pour expliquer ce recrutement au poste d’entraineur. « Niko Kovac est reconnu pour son travail en sélection comme en club, dans la progression de jeunes talents, la manière de gérer les joueurs confirmés et la capacité à avoir de très bons résultats. Je suis sûr que son expérience et sa personnalité seront des atouts forts pour nous aider à atteindre nos objectifs », a indiqué Oleg Petrov, le vice-président directeur général de l’AS Monaco.

Avec cette arrivée, le club du rocher affiche ses ambitions et veut à nouveau jouer les premiers rôles dans le championnat. L’idée est de bâtir une équipe solide et performante. Des recrutements de joueurs sont certainement prévus dans les joueurs et semaines à venir.