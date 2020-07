FC Nantes : comme l’ASSE, les Canaris vont prolonger le plaisir contre Anderlecht

true

En conférence de presse, Christian Gourcuff a annoncé que le FC Nantes affrontera deux fois Anderlecht, dans la même journée, le 25 juillet.

En conférence de presse, ce jeudi, Christian Gourcuff, coach du FC Nantes, a fait une annonce avant le match face à Anderlecht. Samedi, à 15 heures, les Canaris défieront le club belge sur ses terres. Au lieu d’une rencontre amicale classique, l’effectif nantais aura une double dose de plaisir. Après un match de 90 minutes, un autre s’enchainera sur un heure. Un deal similaire à celui réalisé la semaine passée entre les Mauves et l’ASSE (deux matches de 75 minutes). Anderlecht nous a sollicités pour deux matches, donc on aura deux équipes, ce qui permettra de faire jouer tout le monde.

L’opportunité ravit l’entraîneur du FC Nantes. Cela m’arrange bien. Parce que cela permet de donner du temps de jeu à des joueurs. C’est mathématique, normalement, on ne peut pas faire jouer tout le monde. On va repartir avec tous les joueurs. Le temps de jeu sera plus conséquent, du fait que les autres joueront après… Il y aura donc moins de changement que dans un match amical classique.

Pour rapport, la préparation du FC Nantes a été tronquée. Alors que tout était ficelé avec les Girondins et l’ASSE, les deux entités ont choisi de faire faux-bond aux Canaris. Du coup, les pensionnaires de la Beaujoire se retrouvaient avec un énorme vide dans le calendrier de présaison. Mais, la situation n’inquiète pas Christian Gourcuff. Deux autres rencontres amicales seront calées le 8 août et 15 août prochains.