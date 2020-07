FC Nantes : ce Canari qui a illuminé Gourcuff contre Anderlecht

true

L’entraîneur du FC Nantes Christian Gourcuff est particulièrement satisfait de la production de son défenseur brésilien Fabio samedi en amical contre Anderlecht (0-0).

Il n’y avait pas grand-chose à tirer du match amical terminé sur un triste 0-0 entre le FC Nantes et Anderlecht hier. Même Christian Gourcuff l’a reconnu au coup de sifflet de la rencontre malgré quelques enseignements pour la suite de la préparation.

« On peut retenir du sérieux dans l’implication et dans la volonté de jouer. Maintenant on est en déficit de rythme et d’agressivité, surtout face à cette équipe très agressive et qui nous a surpris, notamment en première mi-temps. On sait qu’on doit travailler sur le rythme et sur l’agressivité collective dans le jeu. Par moment, on devient passif, on doit monter d’un cran dans ce domaine-là », a constaté le coach des Canaris dans Ouest France.

« On retrouve le Fabio d’avant sa blessure et c’est rassurant »

Si Gourcuff n’a pas semblé très satisfait de son duo d’attaque Emond-Coulibaly, Fabio l’a pleinement rassuré sur son état de forme après sa grave blessure de l’an dernier contre l’AS Monaco. Le défenseur brésilien s’est montré concentré et percutant dans son couloir droit. « On retrouve le Fabio d’avant sa blessure et c’est rassurant », s’est félicité l’entraîneur du FC Nantes dans L’Équipe.